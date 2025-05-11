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Путин сообщил, на каких условиях он завершит войну против Украины
Диктатор назвал свои традиционные условия для завершения войны, а также обвинил Украину в срыве переговоров.
Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения войны в Украине следует устранить ее первопричины.
Заявление диктатора цитируют пропандистские СМИ.
Под этой формулировкой кроются традиционные прихоти РФ по отношению к Украине. Среди них не только нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, но и традиционная «демилитаризация» и «денацификация».
Кроме того, диктатор традиционно заявил о том, что именно Украина срывает все перемирия, а не РФ.
«Москва может подумать и обсудить об установлении еще каких-то перемирий», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и мирные переговоры.