Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и мирные переговоры.

Об этом пишет издание BILD.

«Тогда (если Россия отвергнет перемирие — ред.) будет серьезное усиление санкций, будет продлена масштабная помощь Украине — политической, финансовой и военной. Дональд Трамп, очевидно, теряет терпение к Путину», — сказал он.

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Напомним, Мерц заявил, что достижение соглашения по 30-дневному перемирию между Украиной и Россией зависит исключительно от Москвы.

«Мяч сейчас исключительно на поле Москвы. Только там будет решаться, есть ли шанс сделать более длительное прекращение огня в Украине, начиная с ближайших выходных — то есть с начала следующей недели», — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил новое условие России для прекращения огня в Украине, заявив, что Запад должен прекратить поставки оружия Киеву.

Он также повторил российский нарратив о том, что Украина якобы не готова к немедленным переговорам, отрицая, что диктатор затягивает время.

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