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Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся
Канцлер Германии подчеркнул, что Киев получит усиленную помощь, если РФ не согласится на продолжительное перемирие.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и мирные переговоры.
Об этом пишет издание BILD.
«Тогда (если Россия отвергнет перемирие — ред.) будет серьезное усиление санкций, будет продлена масштабная помощь Украине — политической, финансовой и военной. Дональд Трамп, очевидно, теряет терпение к Путину», — сказал он.
Напомним, Мерц заявил, что достижение соглашения по 30-дневному перемирию между Украиной и Россией зависит исключительно от Москвы.
«Мяч сейчас исключительно на поле Москвы. Только там будет решаться, есть ли шанс сделать более длительное прекращение огня в Украине, начиная с ближайших выходных — то есть с начала следующей недели», — сказал он.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил новое условие России для прекращения огня в Украине, заявив, что Запад должен прекратить поставки оружия Киеву.
Он также повторил российский нарратив о том, что Украина якобы не готова к немедленным переговорам, отрицая, что диктатор затягивает время.