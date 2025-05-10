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РФ готова к 30-дневному перемирию, но есть нюансы
В Кремле заявили, что поддерживают идею 30-дневного перемирия, но выдвигают свои требования.
Россия готова к прекращению огня, но при условии, что Украина согласится на ряд требований.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ABC News.
«Россия благодарна США и Дональду Трампу за усилия по урегулированию в Украине. Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы. Нужно понять, что подразумевает Фридрих Мерц, говоря о возможности начала перемирия уже в эти выходные», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что Москва готова поддержать перемирие, однако только при остановке поставок западного вооружения в Украину и прекращении подготовки украинских военных.
Напомним, в СМИ появились публикации о том, что США и Евросоюз хотят выдвинуть России ультиматум с требованием согласиться на 30-дневное прекращение огня, иначе против РФ введут новые санкции.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил «перемирие» на три дня, однако Владимир Зеленский отверг такое предложение, заявив, что это бессмысленно. В то же время, Зеленский предлагал установить режим тишины на 30 дней.