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Погода в Украине кардинально ухудшится: где ждать похолодания 10-11 мая
Снижение температуры будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.
В Украине 10 и 11 мая будут дождливые и прохладные.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Атмосферные фронты обусловят осадки разной интенсивности, а в Луганской области и на Донбассе 10-11 мая преимущественно будет сухо. В субботу большая часть юга Украины также без существенных осадков», — отметила она.
В субботу, 10 мая, прохлада накроет западные области, днем +7+12 градусов, пройдут дожди. На остальной территории Украины +11+15, на юге +14+17 градусов.
В воскресенье, 11 мая, почти всюду в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9+14 градусов, на юге +13+17 градусов.
В ночное время есть возможность заморозков на почве.
Погода в Киеве
В столице в субботу пройдет небольшой дождь, временами прояснение. Максимально ожидается +13 градусов.
В воскресенье будет дождь почти весь день. Максимально ожидается +11 градусов.
Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени будет преобладать прохладная и дождливая погода.