Погода в Украине кардинально ухудшится: где ждать похолодания 10-11 мая

Погода испортится / © Unsplash

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В Украине 10 и 11 мая будут дождливые и прохладные.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Атмосферные фронты обусловят осадки разной интенсивности, а в Луганской области и на Донбассе 10-11 мая преимущественно будет сухо. В субботу большая часть юга Украины также без существенных осадков», — отметила она.

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В субботу, 10 мая, прохлада накроет западные области, днем +7+12 градусов, пройдут дожди. На остальной территории Украины +11+15, на юге +14+17 градусов.

В воскресенье, 11 мая, почти всюду в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9+14 градусов, на юге +13+17 градусов.

В ночное время есть возможность заморозков на почве.

Погода в Киеве

В столице в субботу пройдет небольшой дождь, временами прояснение. Максимально ожидается +13 градусов.

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В воскресенье будет дождь почти весь день. Максимально ожидается +11 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что тепло в Украину вернется после 17 мая. К тому времени будет преобладать прохладная и дождливая погода.