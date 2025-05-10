Ким Чен Ын заявил об "оправданном" участии КНДР в войне против Украины

Путин и Ким Чен Ын / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является «законным» и «обоснованным», назвав это проявлением суверенного права в поддержку «братского народа».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

В КНДР подтвердили, что отправили своих военных для участия в боевых действиях против Украины и отражения украинского нападения в Курской области России. В КНДР утверждают, что действия северокорейских военных на территории России соответствуют положениям Устава ООН и договору о стратегическом партнерстве с РФ.

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По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне России в войне против Украины являются проявлением суверенного права защищать братский народ.

Напомним, в октябре 2024 года разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР уже отправила в Россию 1500 своих спецназовцев и планирует привлечь к войне против Украины 12 тысяч военных. Северная Корея отвергла эти обвинения, назвав их «безосновательными слухами».

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в войну против Украины.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между ВСУ и северокорейскими солдатами в Курской области России произошли «первые столкновения».

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