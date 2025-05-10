Астролог назвал знаки Зодиака, которых не испугаешь переменами

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Содержание Близнецы Водолей Телец

С одной стороны, прогресс без них невозможен, а с другой, на нашей жизни они зачастую сказываются не самым лучшим образом, поскольку заставляют отказываться от привычного образа жизни, покидая при этом зону комфорта: одних это пугает, а других — вдохновляет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиак, которых не испугаешь переменами.

Близнецы

Близнецов с полным правом можно назвать главными революционерами Зодиака: они всегда выступают за любые перемены. — как на микро-, так и на макроуровне, какой отрасли жизни или деятельности они бы ни касались. Бурная деятельность, которую они при этом развивают, дает им ощущение полноты жизни.

Водолей

Водолеи не только не боятся перемен, но и всячески их приветствуют — в атмосфере постоянных изменений, которые сменяют одна другую, они чувствуют себя как рыбы в воде: требуя адаптации к новым условиям, они позволяют представителям этого креативного знака демонстрировать все новые и новые таланты.

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Телец

Тельцы, как известно, самый ленивый знак Зодиака, и в данном случае это качество приносит им не вред, а пользу. В случае каких-либо перемен, пока окружающиеся мечутся, пытаясь что-то предпринять, они спокойно наблюдают за происходящим, так что получается, что изменения их практически не касаются.

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