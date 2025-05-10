Пакистан объявил о проведении военной операции против Индии

Флаг Пакистана / © Associated Press

Реклама

В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале военной операции в ответ на атаки Индии по его авиабазам.

Об этом сообщает CNN .

«Пакистан дает ответ!» — заявили в армии, назвав операцию «Буньян уль-Марсус» — в переводе с арабского «нерушимая стена».

Реклама

По данным Исламабада, Индия ранее ударила по трем ключевым военным объектам, в том числе вблизи столицы. Часть ракет удалось перехватить, а долетевшие серьезных повреждений не нанесли, сообщил спикер армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.

В ответ Пакистан временно закрыл воздушное пространство для всех гражданских рейсов. Запрет действует с 03:15 по местному времени и продлится по меньшей мере до полудня 10 мая.

Ранее сообщалось, что Индийские силы нанесли удар по военно-воздушной базе Нур-Хан в городе Равалпинде в Пакистане .

Мы ранее информировали, что Индия и Пакистан используют в последнем конфликте дроны, что может свидетельствовать об усвоении уроков войны в Украине .

Реклама