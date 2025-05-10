Индия нанесла удар по Пакистану

Флаг Индии / © pixabay.com

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Индийские силы нанесли удар по военно-воздушной базе Нур-Хан в городе Равалпинди в Пакистане .

Об этом сообщает Clash Report .

Пакистанские спецслужбы, однако, отрицают обстрел со стороны Индии. По их словам, взрыв якобы произошел в результате перехвата и уничтожения индийского беспилотника.

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В воздушном пространстве над Исламабадом активно работает противовоздушная оборона. По сообщениям, пакистанские военные пытаются перехватить индийские крылатые ракеты, направленные на базу ВВС Рафики вблизи города Шоркот в провинции Джанг.

В настоящее время подтвержден по меньшей мере один успешный перехват.

Также отмечается, что в районе Чаклала, недалеко от места инцидента, расположен генеральный штаб пакистанской армии.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан используют в последнем конфликте дроны, что может свидетельствовать об усвоении уроков войны в Украине .

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Мы ранее информировали, что индийские и пакистанские войска в течение ночи против 9 мая вели мощный артиллерийский и стрелковый обстрел вдоль линии разграничения в Кашмире .