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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Индия нанесла удар по Пакистану

В результате взрыва на объекте возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Индии

Флаг Индии / © pixabay.com

Индийские силы нанесли удар по военно-воздушной базе Нур-Хан в городе Равалпинди в Пакистане .

Об этом сообщает Clash Report .

Пакистанские спецслужбы, однако, отрицают обстрел со стороны Индии. По их словам, взрыв якобы произошел в результате перехвата и уничтожения индийского беспилотника.

В воздушном пространстве над Исламабадом активно работает противовоздушная оборона. По сообщениям, пакистанские военные пытаются перехватить индийские крылатые ракеты, направленные на базу ВВС Рафики вблизи города Шоркот в провинции Джанг.

В настоящее время подтвержден по меньшей мере один успешный перехват.

Также отмечается, что в районе Чаклала, недалеко от места инцидента, расположен генеральный штаб пакистанской армии.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан используют в последнем конфликте дроны, что может свидетельствовать об усвоении уроков войны в Украине .

Мы ранее информировали, что индийские и пакистанские войска в течение ночи против 9 мая вели мощный артиллерийский и стрелковый обстрел вдоль линии разграничения в Кашмире .

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