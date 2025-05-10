- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 398
- Время на прочтение
- 1 мин
Индия нанесла удар по Пакистану
В результате взрыва на объекте возник пожар.
Индийские силы нанесли удар по военно-воздушной базе Нур-Хан в городе Равалпинди в Пакистане .
Об этом сообщает Clash Report .
Пакистанские спецслужбы, однако, отрицают обстрел со стороны Индии. По их словам, взрыв якобы произошел в результате перехвата и уничтожения индийского беспилотника.
В воздушном пространстве над Исламабадом активно работает противовоздушная оборона. По сообщениям, пакистанские военные пытаются перехватить индийские крылатые ракеты, направленные на базу ВВС Рафики вблизи города Шоркот в провинции Джанг.
В настоящее время подтвержден по меньшей мере один успешный перехват.
Также отмечается, что в районе Чаклала, недалеко от места инцидента, расположен генеральный штаб пакистанской армии.
Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан используют в последнем конфликте дроны, что может свидетельствовать об усвоении уроков войны в Украине .
Мы ранее информировали, что индийские и пакистанские войска в течение ночи против 9 мая вели мощный артиллерийский и стрелковый обстрел вдоль линии разграничения в Кашмире .