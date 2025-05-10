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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Індія завдала удару по Пакистану

Внаслідок вибуху на об’єкті виникла пожежа.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Індії

Прапор Індії / © pixabay.com

Індійські сили завдали удару по військово-повітряній базі Нур-Хан у місті Равалпінді, що в Пакистані.

Про це повідомляє Clash Report.

Пакистанські спецслужби, однак, заперечують обстріл з боку Індії. За їхніми словами, вибух нібито стався в результаті перехоплення та знищення індійського безпілотника.

У повітряному просторі над Ісламабадом активно працює протиповітряна оборона. За повідомленнями, пакистанські військові намагаються перехопити індійські крилаті ракети, які були спрямовані на базу ВПС Рафікі поблизу міста Шоркот у провінції Джанг.

Наразі підтверджене щонайменше одне успішне перехоплення.

Також зазначається, що в районі Чаклала, неподалік від місця інциденту, розташований генеральний штаб пакистанської армії.

Раніше повідомлялося, що Індія та Пакистан використовують в останньому конфлікті дрони, що може свідчити про засвоєння уроків війни в Україні.

Ми раніше інформували, що індійські та пакистанські війська протягом ночі проти 9 травня вели потужний артилерійський та стрілецький обстріл вздовж лінії розмежування в Кашмірі.

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