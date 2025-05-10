Євросоюз може збільшити військову допомогу для України

Євросоюз може збільшити допомогу Україні / © Associated Press

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Євросоюз може наростити обсяги військової допомоги Україні, якщо Сполучені Штати відмовляться продовжувати постачання озброєння.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в коментарі Суспільному.

За його словами, нині в ЄС активно обговорюють, як саме посилити підтримку, і один із варіантів — закупівля озброєння безпосередньо в українських виробників.

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«Українська зброя — це сучасна техніка високої якості, яка при цьому в середньому коштує вдвічі дешевше. Тож за ті самі кошти ми можемо придбати вдвічі більше», — наголосив Кубілюс.

Також Євросоюз працює над створенням нового фінансового інструменту для посилення обороноздатності — як власної, так і української. Йдеться про так звані SAFE-кредити — довгострокові, вигідні позики, підкріплені бюджетом ЄС.

«Ці ресурси можуть бути використані й на підтримку України», — додав єврокомісар.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги, який Німеччина передала Україні на початку травня, містить ракети для ППО, десятки одиниць бронетехніки, обладнання для розмінування, дрони та інше озброєння.

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Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що було б краще, якби партнери України зберігали «стратегічну невизначеність» і не афішували, яку зброю та в якій кількості вони відправляють Києву.