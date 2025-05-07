Макрон закликав союзників допомагати Україні "мовчки"

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Парижі в середу, 7 травня, заявив, що було б краще, якби партнери України зберігали «стратегічну невизначеність» і не афішували, яку зброю та в якій кількості вони відправляють Києву.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Я бажаю, щоб наша країна діяла у тісній координації з усіма союзниками, які підтримують Україну — щоб ми робили це стільки, скільки потрібно, прозоро між собою і з українцями. Щоб ми задовольняли їхні потреби, але говорили про це якомога менше. Тому що ця неоднозначність — це захист для самих українців», — зауважив Макрон.

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Водночас він підтримав позицію Мерца, який відмовляється обговорювати у публічному просторі можливість постачання Україні ракет Taurus.

«Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни — свідомо й суверенно. Але я підтримую його прагнення відновити стратегічну невизначеність у цьому контексті, тому що було б безглуздо щоразу на пресконференціях озвучувати категорії озброєння, дати постачань і моделі», — зазначив французький президент.

Він також додав, що всі ці публічні обговорення та відповіді щодо постачання Києву західного озброєння прекрасно доводяться до відома військового командування РФ.

За словами Макрона, позиція Франції є послідовною і незмінною від самого початку повномасштабної війни в Україні: продовжувати надавати зброю, якої потребують ЗСУ, але не розголошувати деталі постачань. Водночас президент Франції дотримується принципу «стратегічної невизначеності», який дипломатичні джерела тлумачать як позицію, що змушує опонента сумніватись щодо намірів та спроможностей протилежної сторони.

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