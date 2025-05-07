Макрон призвал союзников помогать Украине "молча"

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместном брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Париже в среду, 7 мая, заявил, что было бы лучше, если бы партнеры Украины сохраняли «стратегическую неопределенность» и не афишировали, какое оружие и в каком количестве они отправляют Киеву.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Я хочу, чтобы наша страна действовала в тесной координации со всеми союзниками, которые поддерживают Украину, чтобы мы делали это столько, сколько нужно, прозрачно между собой и с украинцами. Чтобы мы удовлетворяли их потребности, но говорили об этом как можно меньше. Потому что эта неоднозначность — это защита для самих украинцев», — отметил Макрон.

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При этом он поддержал позицию Мерца, который отказывается обсуждать в публичном пространстве возможность поставки Украине ракет Taurus.

«Именно канцлер должен принимать решения для своей страны — сознательно и суверенно. Но я поддерживаю его стремление восстановить стратегическую неопределенность в этом контексте, потому что было бы бессмысленно каждый раз на пресс-конференциях озвучивать категории вооружения, даты поставок и модели», — отметил французский президент.

Он также добавил, что все эти публичные обсуждения и ответы относительно поставок Киеву западного вооружения прекрасно доводятся до сведения военного командования РФ.

По словам Макрона, позиция Франции является последовательной и неизменной с самого начала полномасштабной войны в Украине: продолжать предоставлять оружие, в котором нуждаются ВСУ, но не разглашать детали поставок. При этом президент Франции придерживается принципа «стратегической неопределенности», который дипломатические источники толкуют как позицию, заставляющую оппонента сомневаться относительно намерений и возможностей противоположной стороны.

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