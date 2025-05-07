Без юбки на светское мероприятие: Сабрина Карпентер применила модный трюк, чтобы казаться выше

Сабрина Карпентер / © Associated Press

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Рост поп-звезды Сабрины Карпентер всего 152 сантиметра, поэтому она решила подчеркнуть свои ноги и казаться визуально выше воспользовавшись модными трюками. Девушка надела очень высокие платформы, а также отказалась от длинной юбки, отдав предпочтение боди.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Ее наряд бордового цвета был от Louis Vuitton, а украшения от Chopard. Он включал боди и короткий жакет с имитацией рубашки и гламурными пуговицами.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

На спине у жакета был длинный шлейф, который прикрывал ягодицы. Волосы Сабрина уложила в свою фирменную объемную прическу, а на ее лице был яркий макияж.

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Сабрина Карпентер / © Associated Press

Стоит обратить внимание и на маникюр певицы, ведь на нем не только был логотип бренда Louis Vuitton, но и «строчка», как на мужском костюме.

Маникюр Сабрины Карпентер / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press