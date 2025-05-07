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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Без юбки на светское мероприятие: Сабрина Карпентер применила модный трюк, чтобы казаться выше

В Нью-Йорке состоялось главное модное событие года — Бал Института костюма Met Gala. Тема мероприятия Superfine: Tailoring Black Style, то есть стиль темнокожих денди и мужская мода. Сабрина была среди приглашенных гостей.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Рост поп-звезды Сабрины Карпентер всего 152 сантиметра, поэтому она решила подчеркнуть свои ноги и казаться визуально выше воспользовавшись модными трюками. Девушка надела очень высокие платформы, а также отказалась от длинной юбки, отдав предпочтение боди.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Ее наряд бордового цвета был от Louis Vuitton, а украшения от Chopard. Он включал боди и короткий жакет с имитацией рубашки и гламурными пуговицами.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

На спине у жакета был длинный шлейф, который прикрывал ягодицы. Волосы Сабрина уложила в свою фирменную объемную прическу, а на ее лице был яркий макияж.

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Стоит обратить внимание и на маникюр певицы, ведь на нем не только был логотип бренда Louis Vuitton, но и «строчка», как на мужском костюме.

Маникюр Сабрины Карпентер / © Associated Press

Маникюр Сабрины Карпентер / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

© Associated Press

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