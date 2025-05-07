ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
786
Время на прочтение
1 мин

Канцлер Германии Мерц ответил, когда планирует посетить Украину

Фридрих Мерц также ответил, чего ожидает от США и когда будут рассмотрены гарантии безопасности для Украины.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в скором времени посетить Украину.

Об этом сообщило издание Tagesschau.

Во время визита в Париж Мерц заявил, что идет согласование деталей поездки, и он заявил, что «сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных и чтобы потом можно было заключить мирное соглашение с Россией».

Канцлер подчеркнул, что ключевым вопросом является готовность Москвы согласиться на 30-дневное перемирие. Канцлер также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины от Германии могут быть рассмотрены только после достижения долгосрочного прекращения огня.

Канцлер подчеркнул, что США должны продолжать активно участвовать в этом процессе, «а также в дальнейшем обеспечении гарантий безопасности для Украины», и «чтобы американцы оставались в игре». Он подчеркнул, что «продолжат выполнять свои обязательства» как перед НАТО, так и перед Украиной.

Напомним, 6 мая в Германии избран новый канцлер.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie