Канцлер Германии Мерц ответил, когда планирует посетить Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в скором времени посетить Украину.

Об этом сообщило издание Tagesschau.

Во время визита в Париж Мерц заявил, что идет согласование деталей поездки, и он заявил, что «сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных и чтобы потом можно было заключить мирное соглашение с Россией».

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Канцлер подчеркнул, что ключевым вопросом является готовность Москвы согласиться на 30-дневное перемирие. Канцлер также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины от Германии могут быть рассмотрены только после достижения долгосрочного прекращения огня.

Канцлер подчеркнул, что США должны продолжать активно участвовать в этом процессе, «а также в дальнейшем обеспечении гарантий безопасности для Украины», и «чтобы американцы оставались в игре». Он подчеркнул, что «продолжат выполнять свои обязательства» как перед НАТО, так и перед Украиной.

Напомним, 6 мая в Германии избран новый канцлер.