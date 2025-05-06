В Германии избран новый канцлер: подробности

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Фридрих Мерц официально стал новым канцлером Германии. Его кандидатура была поддержана Бундестагом в ходе второго тура голосования 6 мая.

Об этом сообщают СМИ.

В повторном голосовании Мерц получил поддержку 325 депутатов, тогда как для утверждения в должности потребовалось не менее 316 голосов. Таким образом, он преодолел необходимый порог и был избран канцлером.

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Несмотря на поддержку коалиции, в первом туре голосования утром того же дня Мерцу не удалось получить абсолютное большинство — он получил всего 310 голосов. Это стало первым случаем в истории ФРГ, когда кандидат на пост канцлера не был утвержден первой попыткой.

Кто именно из депутатов правящих партий — ХДС/ХСС и СДПГ — не поддержал Мерца, остается неизвестным, поскольку голосование было тайным.

Ожидается, что уже в ближайшие дни новый канцлер объявит состав правительства и приступит к формированию коалиционной политики.

Как Мерц относится к Украине

Фридрих Мерц ужесточает политическую поддержку Украины. Он подтвердил готовность передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus, использование которых может изменить ход войны. В отличие от предыдущего канцлера Олафа Шольца, неоднократно блокировавшего запрос Киева, Мерц занимает более решительную позицию.

Кроме того, Мерц не исключил, что ракеты Taurus могут быть использованы для ударов по стратегическим объектам на временно оккупированных территориях, в том числе по такой цели, как «Крымский мост».

Также он резко осудил российскую атаку на Сумы, произошедшую 13 апреля, на Вербное воскресенье и назвал ее еще одним доказательством варварской тактики РФ.

Первый зарубежный визит Мерца на должности канцлера запланирован именно в Украину — политик примет участие в саммите «Коалиции желающих», который состоится в Киеве 9 мая.

Ранее Фридрих Мерц уже неоднократно демонстрировал поддержку Украине: он был первым немецким политиком, приехавшим в Киев весной 2022 года после деоккупации Киевщины.