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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Німеччині обрано нового канцлера: подробиці

Він став десятим канцлером Федеративної Республіки Німеччина.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Фрідріх Мерц офіційно став новим канцлером Німеччини. Його кандидатура була підтримана Бундестагом під час другого туру голосування 6 травня.

Про це повідомляють ЗМІ.

У повторному голосуванні Мерц отримав підтримку 325 депутатів, тоді як для затвердження на посаді потрібно було щонайменше 316 голосів. Таким чином, він подолав необхідний поріг і був обраний канцлером.

Попри підтримку коаліції, у першому турі голосування вранці того ж дня Мерцу не вдалося здобути абсолютну більшість — він отримав лише 310 голосів. Це стало першим випадком в історії ФРН, коли кандидат на пост канцлера не був затверджений із першої спроби.

Хто саме з депутатів правлячих партій — ХДС/ХСС та СДПН — не підтримав Мерца, залишається невідомим, оскільки голосування було таємним.

Очікується, що вже найближчими днями новий канцлер оголосить склад уряду та розпочне формування коаліційної політики.

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