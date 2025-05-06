Бундестаг не зміг обрати Мерца канцлером Німеччини: що буде далі

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Бундестаг 6 травня провалив голосування у першому турі за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца на посаду нового канцлера Німеччини.

Про це стало відомо із онлайнтрансляції засідання Бундестагу.

Кандидатуру Мерца під час таємного голосування підтримали 310 депутатів, а для затвердження канцлера необхідні були голоси 316-ти. Ще 307 не голосували, троє — утрималися, один голос визнали недійсним.

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Очільниця Бундестагу Юлія Клекнер оголосила, що перериває засідання, щоб парламентські групи могли проконсультуватися щодо подальших дій.

Мерц не втратив шанс стати канцлером: що далі?

Те, що Мерц не зміг набрати абсолютну більшість голосів у Бундестазі під час першого голосування, ще не означає остаточного провалу його кандидатури на посаду канцлера.

Німецька конституція дозволяє парламенту протягом двох тижнів після першої спроби проводити необмежену кількість повторних голосувань за канцлера. Якщо за цей час Мерцу не вдасться здобути абсолютну більшість, то на заключному етапі йому вистачить простої більшості голосів депутатів — а ця підтримка у нього вже є.

Втім, згідно з Основним законом ФРН, у разі отримання абсолютної більшості голосів, федеральний президент зобов’язаний призначити обраного кандидата канцлером. Якщо ж результатом стане лише проста більшість, глава держави має альтернативу: або затвердити кандидатуру, або розпустити Бундестаг та оголосити нові вибори протягом семи днів.

Зауважимо, що це перший випадок, коли кандидат у канцлери не отримав підтримки парламенту після завершення коаліційних переговорів та виборів.