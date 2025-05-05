Ракети "Таурус" для України: посол попередив про загрозу провалу

Ракета «Таурус» / © Associated Press

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Посол України у Бразилії Андрій Мельник заявив, що постачання Києву крилатих ракет дальнього радіусу дії «Таурус» стане першим лакмусовим папірцем для нової коаліції в Німеччині на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Про це дипломат, який раніше був послом у Німеччині, сказав у інтерв’ю «РБК-Україна».

Мельник переконаний, що Німеччина має всі шанси перетворитися для України на партнера номер один.

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Мерц і німецька підтримка для України

«Саме зараз настав цей історичний момент, коли Німеччина може стати справжнім лідером Європи, не лише як економічна потуга. У майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, з яким ми добре знайомі, є така геополітична амбіція. І зараз німецький інтерес, на мою думку, міг би полягати в тому, щоб скористатися ситуацією, яка має місце навколо мирних переговорів, зайняти нішу найбільш важливого союзника Києва», — розповів український посол.

У цьому контексті він нагадав, 2022 року Мерц допомагав Україні тиснути на тодішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца, аби подолати червоні лінії і надати Києву важке озброєння.

Мельник зазначив, що особисто знайомий з Мерцом і назвав його надзвичайно амбіційною людиною, яка мислить історичними категоріями. Дипломат вірить, що цей німецький політик може увійти в історію як один з найбільш успішних канцлерів, особливо тепер, коли ситуація у Європі та світі найскладніша від 1945 року.

«А також як справжній європейський лідер, який зможе врятувати Україну, кардинально збільшивши обсяги військової допомоги у цей критичний момент. Разом з тим, якщо чесно, то остаточної впевненості, що Фрідріх Мерц дійсно обере саме цей шлях радикальної підтримки Києва, у мене немає», — вказав водночас посол України.

Ракети «Таурус» — хто саботує рішення і чи отримає їх Україна

Він пояснив, що існує ціла низка чинників. Один із головних — це той факт, що майбутній уряд Німеччини буде коаліційним. Партнером Мерца і християнських демократів стане Соціал-демократична партія Шольца.Більшість ключових гравців СДПН залишаться на посадах в уряді та збережуть свій вплив.

«На жаль, питання військової допомоги Україні хоча й знайшло своє відображення в коаліційній угоді, однак відповідне формулювання не містить жодної конкретики: в якому обсязі, в які терміни. Це було зроблено не випадково, а з огляду на існуючі суттєві розходження між обома членами коаліції. Вони свідомо залишили собі широке поле для маневру. І, власне, першим лакмусовим папірцем для нової коаліції стане постачання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії „Таурус“, — розповів Мельник.

За його словами, наразі німецькі соціал-демократи прямо не виступали проти «Таурусів», але знаходили десятки аргументів для того, щоб не надавати Україні ці ракети через страх ескалації з боку Росії. За словами дипломата, «фактично саме соціал-демократи саботують це рішення».

Посол вказав, що згідно з останніми опитуваннями, дві третини німецьких виборців проти того, щоб Україна отримала «Тауруси». Він пояснив це тим, що попередній уряд та особисто Шольц зробили все можливе, щоб залякати суспільство, мовляв, Кремль сприйме це як де-факто вступ Німеччини у війну на боці України.

Натомість Мерц під час виборчої кампанії і після перемоги прямо виступав на надання Україні «Таурусів». Фактично, це була одна з його передвиборчих обіцянок.

«Звичайно, зараз він може прикритися і позицією СДПН, і громадською думкою, відмовивши Україні. Якщо ж це станеться, можна буде забути про всі надії на те, що Мерц дійсно здатний стати лідером Європи і всього вільного західного світу. Це буде справжній провал», — акцентував український дипломат.

Нагадаємо, у квітні після чергової заяви Мерца про готовність передати Україні ракети «Таурус» генсек СДПН Маттіас Мірш виступив проти. Він заявив, що «ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни».

Своєю чергою депутат ХДС Родеріх Кізеветтер припустив, що Велика Британія допоможе вийти з глухого кута і надати Мерцу необхідну підтримку для постачання Україні «Таурусів».

Зі свого боку у Британії заявили, що цілком підтримують плани Мерца щодо постачання Україні «Таурусів».