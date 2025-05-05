Ракеты "Таурус" для Украины: посол предупредил об угрозе провала

Ракета «Таурус» / © Associated Press

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Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего радиуса действия «Таурус» станет первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции в Германии во главе с Фридрихом Мерцом.

Об этом дипломат, ранее бывший послом в Германии, сказал в интервью «РБК-Украина».

Мельник убежден, что у Германии есть все шансы превратиться для Украины в партнера номер один.

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Мерц и немецкая поддержка для Украины

«Именно сейчас настал этот исторический момент, когда Германия может стать настоящим лидером Европы, не только как экономическая сила. У будущего канцлера Фридриха Мерца, с которым мы хорошо знакомы, есть такая геополитическая амбиция. И сейчас немецкий интерес, на мой взгляд, мог бы заключаться в том, чтобы воспользоваться ситуацией, которая имеет место вокруг мирных переговоров, занять нишу наиболее важного союзника Киева», — рассказал украинский посол.

В этом контексте он напомнил, что в 2022 году Мерц помогал Украине давить на тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы преодолеть красные линии и предоставить Киеву тяжелое вооружение.

Мельник отметил, что лично знаком с Мерцом и назвал его чрезвычайно амбициозным человеком, мыслящим историческими категориями. Дипломат верит, что этот немецкий политик может войти в историю как один из самых успешных канцлеров, особенно теперь, когда ситуация в Европе и мире самая сложная с 1945 года.

«А также как настоящий европейский лидер, который сможет спасти Украину, кардинально увеличив объем военной помощи в этот критический момент. Вместе с тем, если честно, то окончательной уверенности, что Фридрих Мерц действительно выберет именно этот путь радикальной поддержки Киева, у меня нет», — указал в то же время посол Украины.

Ракеты «Таурус» — кто саботирует решение и получит ли их Украина

Он объяснил, что существует целый ряд факторов. Один из главных — тот факт, что будущее правительство Германии будет коалиционным. Партнером Мерца и христианских демократов станет Социал-демократическая партия Шольца. Большинство ключевых игроков СДПГ останутся на должностях в правительстве и сохранят свое влияние.

«К сожалению, вопрос военной помощи Украине хоть и нашел свое отражение в коалиционном соглашении, однако соответствующая формулировка не содержит никакой конкретики: в каком объеме, в какие сроки. Это было сделано не случайно, а учитывая существующие существенные различия между обоими членами коалиции. Они сознательно оставили для себя широкое поле для маневра. И, собственно, первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции станет поставка Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия „Таурус“, — рассказал Мельник.

По его словам, немецкие социал-демократы прямо не выступали против «Таурусов», но находили десятки аргументов для того, чтобы не предоставлять Украине эти ракеты из-за страха эскалации со стороны России. По словам дипломата, «фактически именно социал-демократы саботируют это решение».

Посол указал, что согласно последним опросам две трети немецких избирателей против того, чтобы Украина получила «Таурусы». Он объяснил это тем, что предыдущее правительство и лично Шольц сделали все возможное, чтобы запугать общество, мол, Кремль воспримет это как де-факто вступление Германии в войну на стороне Украины.

Мерц же во время избирательной кампании и после победы прямо выступал на предоставление Украине «Таурусов». Фактически это было одно из его предвыборных обещаний.

«Конечно, сейчас он может прикрыться и позицией СДПГ, и общественным мнением, отказав Украине. Если же это произойдет, можно будет забыть все надежды на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал», — акцентировал украинский дипломат.

Напомним, в апреле после очередного заявления Мерца о готовности передать Украине ракеты «Таурус» генсек СДПГ Маттиас Мирш выступил против. Он заявил, что «мы не хотим содействовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны».

В свою очередь депутат ХДС Родерих Кизеветтер предположил, что Великобритания поможет выйти из тупика и оказать Мерцу необходимую поддержку для поставки Украине «Таурусов».

Со своей стороны в Британии заявили, что полностью поддерживают планы Мерца по поставкам Украине «Таурусов».