Ракеты Taurus для Украины: в Германии назвали условие предоставления оружия

Отправка ракет Taurus для Украины. / © Associated Press

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Вопрос отправки Германией ракет Taurus в Украину ожидает одобрения Великобритании.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Высокопоставленный депутат от Христианско-демократической партии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что борьба между его партией и партнерами по коалиции, левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) задерживает окончательное решение будущего канцлера Фридриха Мерца.

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Однако есть предположение, что британское руководство поможет выйти из тупика и окажет Мерцу необходимую поддержку для поставок мощной дальнобойной ракетной системы.

По словам Кизеветтера, на данный момент продолжаются споры из-за поставок Taurus для Украины. Он также добавил, что пока не видит перспектив отправки оружия в Украину.

«Я пока не вижу здесь консенсуса, особенно учитывая, что стороны не договорились по ключевым вопросам политики безопасности в коалиционном соглашении будущего канцлера. Я пока не вижу, чтобы Taurus были доставлены. Любое влияние руководства Великобритании, чтобы наконец убедить Германию доставить Taurus, может помочь и будет очень приветствоваться», — сказал Кизеветтер.

Политик предупредил, что политические дебаты в его коалиции по отправке ракет Taurus остаются открытыми, и что в партии СДПГ все еще есть сопротивление. Он добавил:

«Вопрос для СДПГ состоит в том, готова ли она дистанцироваться от тактики проволочек и успокоения времен Шольца, чтобы проложить путь к большей ответственности Германии в европейской внешней политике и политике безопасности».

По мнению Кизеветтера, отказ правительства Шольца отправить систему Taurus в конечном счете добавил смелости Владимиру Путину — ошибка, которую это новое правительство может быть обречено повторить.

«Задержка и блокирование поставок этой системы канцлером Шольцем были серьезной ошибкой и фактическим невыполнением задачи по оказанию помощи, что ослабило европейскую безопасность и привело к большему количеству жертв в Украине», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы Мерц приказал осуществить поставку немедленно и, по возможности, без ультиматумов или предварительных условий.

Напомним, ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил свою готовность поставить для ВСУ ракеты Taurus.

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