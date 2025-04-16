Пограничники рассказали, есть ли военные Ким Чен Ина у границ Украины

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики / © ТСН.ua

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На приграничных территориях Украины, граничащих с Российской Федерацией, не выявлено никаких признаков участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне оккупантов.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко опроверг распространенную в СМИ информацию о возможном привлечении иностранного контингента из КНДР для штурмов на северном направлении.

Он уточнил, что пограничники не фиксировали таких фактов в рамках зон обороны, охватываемых ГНСУ, в частности в Сумской области.

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«В тех полосах обороны, в которых находятся подразделения ГНСУ, в первую очередь по границе с Россией, мы не фиксировали привлечение (Россией — ред.) к штурмовым действиям… в направлении Басовки, Журавки военнослужащих других государств, чем из Российской Федерации», — подчеркнул Демченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генштаб подсчитал потери КНДР в Курщине.