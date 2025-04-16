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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Прикордонники розповіли, чи є військові Кім Чен Ина біля кордонів України

ДПСУ спростувала чутки про залучення КНДР до штурмів із боку Росії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки / © ТСН.ua

На прикордонних територіях України, що межують з Російською Федерацією, не виявлено жодних ознак участі північнокорейських військових у бойових діях на боці окупантів.

Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував поширену в ЗМІ інформацію про можливе залучення іноземного контингенту з КНДР для штурмів на північному напрямку.

Він уточнив, що прикордонники не фіксували таких фактів у межах зон оборони, які охоплює ДПСУ, зокрема на Сумщині.

«В тих смугах оборони, в яких знаходяться підрозділи ДПСУ, в першу чергу по кордону з Росією, ми не фіксували залучення (Росією — ред.) до штурмових дій… у напрямку Басівки, Журавки військовослужбовців інших держав, ніж з Російської Федерації», — наголосив Демченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генштаб підрахував втрати КНДР на Курщині.

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