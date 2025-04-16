Ракети Taurus для України: у Німеччині назвали умову для надання зброї

Відправлення ракет Taurus для України / © Associated Press

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Питання відправлення Німеччиною ракет Taurus до України очікує схвалення Великої Британії.

Про це пише The Daily Telegraph.

Високопоставлений депутат від Християнсько-демократичної партії (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що боротьба між його партією та партнерами по коаліції, лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), затримує остаточне рішення майбутнього канцлера Фрідріха Мерца.

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Проте є припущення, що британське керівництво допоможе вийти з глухого кута і надати Мерцу необхідну підтримку для постачання потужної далекобійної ракетної системи.

За словами Кізеветтера, наразі тривають суперечки через постачання Taurus для України. Він також додав, що поки не бачить перспектив для відправлення зброї до України.

«Я поки що не бачу тут консенсусу, особливо з огляду на те, що сторони не домовилися з ключових питань політики безпеки в коаліційній угоді майбутнього канцлера. Я поки не бачу, щоб Taurus були доставлені. Будь-який вплив керівництва Великої Британії, щоб нарешті переконати Німеччину доставити Taurus, може допомогти і буде дуже вітатися», — сказав Кізеветтер.

Політик попередив, що політичні дебати в його коаліції щодо відправлення ракет Taurus залишаються відкритими, і що в партії СДПН все ще є опір. Він додав:

«Питання для СДПН полягає в тому, чи готова вона дистанціюватися від тактики зволікань і заспокоєння часів Шольца, щоб прокласти шлях до більшої відповідальності Німеччини в європейській зовнішній політиці та політиці безпеки».

На думку Кізеветтера, відмова уряду Шольца відправити системи Taurus зрештою додала сміливості Володимиру Путіну — помилка, яку цей новий уряд може бути приречений повторити.

«Затримка і блокування постачання цієї системи канцлером Шольцом були серйозною помилкою і фактичним невиконанням завдання з надання допомоги, що послабило європейську безпеку і призвело до більшої кількості жертв в Україні», — сказав він.

За його словами, важливо, щоб Мерц наказав здійснити постачання негайно і, за можливості, без ультиматумів або попередніх умов.

Нагадаємо, раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив свою готовність поставити для ЗСУ ракети Taurus.

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