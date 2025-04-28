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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Пісторіус відповів, чи допомагатиме Берлін Києву, якщо США припинять підтримку

Росія становить загрозу, наголошує німецький міністр.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Борис Пісторіус

Борис Пісторіус. / © Associated Press

Німеччина запевнила, що надаватиме військову допомогу Україні - навіть у разі припинення підтримки Києва збоку США.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.

З його слів, надання подальшої військової допомоги Україні чітко закріплено в коаліційній угоді.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО. До речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія", - висловився Пісторіус.

Очільник німецького Міноборони усім має бути зрозуміло, що "йдеться не тільки про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку і мир у Європі".

Нагадаємо, раніше в Німеччині повідомили, хто буде ухвалювати рішення щодо Taurus для України.

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