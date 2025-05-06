Чи піде Кадиров у відставку: що стоїть за його заявою

Рамзан Кадиров під час виступу на одному з офіційних заходів / © Associated Press

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що не лише чув чутки про власну можливу відставку, але й сам ініціював таке рішення.

Про це він повідомив у коментарі пропагандистському виданню «Чечня Сегодня».

«Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають», — сказав Кадиров.

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Таким чином, він підтвердив інформацію про можливі зміни у керівництві Чечні, однак не уточнив, чи було подано офіційну заяву на звільнення. Тож наразі незрозуміло, чи йдеться про реальний крок, чи про словесний сигнал для Кремля.

Раніше в медіа та експертних колах регулярно з’являлися чутки про погіршення здоров’я Кадирова й можливу зміну очільника Чеченської Республіки.

Водночас у Росії заяви про відставку керівників регіонів зазвичай узгоджуються з Кремлем, а їхні коментарі в ЗМІ не завжди означають реальні кадрові зміни.

Що зі здоров’ям у Кадирова

Нагадаємо, у січні 2019 року лікарі вперше поставили Кадирову діагноз «некроз підшлункової залози». Після цього він дуже схуд. За інформацією публікації, така різка втрата ваги — це перший симптом панкреонекрозу. Недуга активно розвивається, має болісний перебіг і погано лікується.

Також у 2023 році Кадиров у півтора раза збільшився в розмірах внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях. Форма живота набула ознак панкреатогенного асциту, з’явилася сильна задишка, мовлення стало важким, а ходьба — повільною. Також політик почав одягатися надто тепло для чеченського клімату.

Скандал з Росією

Проте, не тільки проблеми зі здоров’ям пов’язані з можливою відставкою Кадирова. Нещодавно стало відомою що «Дон-дон» не на жарт посварився з Кремлем. Конфлікт розпочався через те, що Кадиров самостійно веде перемовими з монархіями Близького Сходу щодо безпеки своєї багаточисельної родини.

Він боїться за майбутнє своїх багаточисельних нащадків, яких «наплодив» від різних жінок, зокрема неповнолітніх «наложниць». До речі, одна з яких народила йому дитину у 15 років.

Кадиров намагався приховати ці переговори від Кремля, проте про них відразу дізналася ФСБ і доповіла Путіну.