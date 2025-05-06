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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ізраїль вдарив по столиці Ємену: аеропорт хуситів зруйновано

Ізраїльська авіація атакувала столицю Ємену — у Сані зруйновано аеропорт.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Удар Ізраїлю по Ємену

Ізраїль вдарив по Ємену / © Соцмережа X

У вівторок, 6 травня, ізраїльська авіація завдала потужних ударів по столиці Ємену — Сані. Вибухи прогриміли в місцевому аеропорту, який контролюють хусити, а також біля цементного заводу в Амрані.

Про це повідомило видання Walla та The Times of Israel.

За непідтвердженими даними, було нанесено понад 20 ударів. Місцеві джерела повідомляли про ізраїльські літаки в небі Ємену.

ЦАХАЛ офіційно підтвердив атаку, заявивши, що аеропорт, який за їхньою інформацією використовувався хуситами для перекидання зброї та бойовиків, «цілком виведений з ладу».

Нагадаємо, 4 травня в Ізраїлі ракета хуситів влучила поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

5 травня Ізраїль обстріляв порт Ходейди. Арабські ЗМІ повідомляють, що вчора ізраїльські ВПС атакували 9 цілей за участі 30 літаків.

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