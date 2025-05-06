Угода про копалини — нові подробиці / © ТСН.ua

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Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоду про корисні копалини.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

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Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді. Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

За це віддано 11 голосів

Утримався один депутат із “Голосу”. А не взяли участь у голосуванні двоє.

Далі ратифікація угоди про копалини у залі ВР відбудеться 8 травня.

Нагадаємо, у Вашингтоні розглядають нещодавню угоду про корисні копалини не лише як економічне партнерство, а й як стратегічний інструмент тиску на Росію під час майбутніх переговорів про припинення вогню.

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