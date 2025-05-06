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Угода про копалини: ратифікацію підтримав профільний комітет — що далі
Була внесена пропозиція у текст рішення комітету, зокрема про те, що будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити угоді про надра.
Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоду про корисні копалини.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:
Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді.
Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
За це віддано 11 голосів
Утримався один депутат із “Голосу”. А не взяли участь у голосуванні двоє.
Далі ратифікація угоди про копалини у залі ВР відбудеться 8 травня.
Нагадаємо, у Вашингтоні розглядають нещодавню угоду про корисні копалини не лише як економічне партнерство, а й як стратегічний інструмент тиску на Росію під час майбутніх переговорів про припинення вогню.
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