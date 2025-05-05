Розмороження військової допомоги від США: яку ціну повинна заплатити Україна

США відновили військову допомогу Україні / © ТСН.ua

Реклама

У березні 2025 року американський уряд тимчасово припинив усі військові постачання до України, навіть ті, що були схвалені ще за президента Джо Байдена. Це стосувалося і зброї в дорозі, і тих запасів, які готували до відправлення.

Проте після переговорів у Саудівській Аравії Вашингтон знову почав підтримувати українську армію.

Ба більше, після укладення угоди про видобуток корисних копалин експерти прогнозують збільшення обсягу підтримки від США.

Реклама

Що відомо про розмороження військової допомоги США для України та чому за неї доведеться платити — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Відновлення експорту зброї до України

Адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір схвалити прямий комерційний експорт оборонної продукції до України (DCS) на суму близько 50 мільйонів доларів. Це перший дозвіл від Трампа такого роду за понад 100 днів після його повернення до Білого дому, пише Kyiv Post.

Конгрес раніше схвалив продаж зброї через DCS на суму 1 мільярд доларів. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цієї суми для передавання Україні вкрай необхідної зброї, як-от повністю автоматичні кулемети калібру «50».

Аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi Колбі Бадхвар наголосив, що всі DCS «працюють тихо, їх не анонсують публічно, як продажі військової техніки».

Також він підкреслив, що США, попри всі погрози Трампа, продовжують постачання зброї Україні.

Як зазначає видання Kyiv Post, повідомлення про ліцензію на продаж на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу через закон про контроль над експортом озброєнь — закон, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт товарів і послуг оборонного призначення.

США планують поставити Україні оборонну продукцію, технічну документацію та послуги.

Варто зауважити, що укладена між Україною та США угода щодо видобутку корисних копалин передбачає, що військова допомога США є частиною інвестиційного фонду відбудови України, який наповнюватиметься коштами обох країн у пропорції 50 на 50.

З американського боку це будуть грошові внески або нова військова допомога.

Це означає, що зброя від американців не буде безплатною — за неї потрібно буде заплатити або грошима, або ліцензіями на розроблення родовищ.

Новий пакет військової допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати 30 мільярдів доларів військової допомоги вже 2025 року завдяки перенесенню частини фінансування з 2026 року.

За його словами, заплановано два пакети по 15 мільярдів доларів на 2025-й і 2026 роки. Зараз йдеться про об’єднання цих коштів в один транш, щоб отримати зброю раніше.

Як зауважив глава держави, Україна згодна поступово повертати свою частину інвестицій.

Зеленський переконаний, що угода про корисні копалини також відкриває шлях для американських інвестицій в Україну. Гроші залишатимуться в країні, а виведення коштів можливе лише за спільною згодою.

Фонд передбачає безмитний експорт українських мінералів до США, але головна мета — не продаж сировини, а розвиток переробки в Україні.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду зазначив, що кожен новий пакет військової допомоги США є важливим внеском у безпеку України та стимулює подальше постачання зброї та розвідувальних даних.

Він наголосив, що співпраця між двома країнами триває, і Україна отримує домовлені пакети допомоги, які використовує на полі бою.

Системи Patriot для України

Західні союзники України ведуть переговори про передавання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot і прагнуть досягти відповідної угоди до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня, передає Reuters.

Потенційними постачальниками можуть стати США та Греція.

Однак згодом у Reuters спростували інформацію щодо причетності Греції до майбутніх постачань систем ППО для України.

Раніше The New York Times повідомляло, що до літа 2025 року Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше була розгорнута в Ізраїлі. Також існує ймовірність передислокації ще однієї установки з Німеччини.

Видання зазначає, що отримання ще двох систем ППО дозволить Києву довести кількість батарей до десяти, більшість з яких буде розгорнуто для оборони столиці.

NYT наголошує, що наразі у США не коментують, коли саме ухвалили рішення про передавання Україні Patriot — за Байдена чи вже за Трампа.

Видання зазначає, що навіть якщо системи передають союзники, остаточний дозвіл мають дати США, оскільки Patriot — це стратегічне озброєння.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова закупити щонайменше 10 систем Patriot. За його словами, ці комплекси є ключовими для перехоплення російських балістичних ракет, яких останнім часом побільшало.

Також глава держави раніше зазначав, що тема Patriot обговорювалася під час його неформальної розмови з президентом США під час похорону Папи Франциска у Ватикані.

Літаки F-16 і технічна підтримка

Держдеп США затвердив пакет допомоги для українських F-16, який включає:

модернізацію літаків;

підготовку пілотів і техперсоналу;

постачання запчастин та обладнання;

програмне забезпечення;

технічну підтримку.

На сайті Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США зазначають, що головними підрядниками будуть компанії:

Lockheed Martin

BAE Systems

AAR

У відомстві заявили, що ця допомога підтримує національні інтереси США та зміцнює безпеку України як важливого партнера в Європі.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський 2 травня анонсував появу в Україні найближчим часом нових винищувачів F-16.

Кількість очікуваних літаків і терміни їхнього прибуття до України наразі невідомі.

Раніше Зеленський заявляв про великий артилерійський контракт з Чехією.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.