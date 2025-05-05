Ізраїль може захопити весь Сектор Гази: з’явився новий план

Беньямін Нетаньягу в Секторі Гази

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Ізраїльська армія змінює суть операції в Секторі Гази проти бойовиків ХАМАСу. Тепер військові зосередяться на окупації анклаву, оскільки терористи не бажають припиняти вогонь.

Про це повідомили джерела британського каналу Sky News.

Уряд Ізраїлю схвалив плани нового наступу вранці 5 травня, за кілька годин після того, як у країні оголосили про призов десятків тисяч резервістів.

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Ізраїльський чиновник заявив, що нещодавно затверджений план наступу дозволить перемістити цивільне населення Гази на південь і запобігти потраплянню гуманітарної допомоги до рук ХАМАСу.

План реалізують лише після візиту президента США Дональда Трампа до регіону наступного тижня.

Перший етап стратегії передбачає захоплення додаткових територій Гази та розширення «буферної зони» кордонів з Єгиптом. У такий спосіб Тель-Авів отримає додаткові важелі впливу на переговорах з бойовиками ХАМАСу щодо нового припинення вогню і звільнення заручників.

Розширений наступ ЦАХАЛу відрізняється від попередніх тим, що він переходить від обмежених рейдів до окупації території та постійної присутності в Газі. Реалізація цього кроку може викликати сильний міжнародний опір, пише агентство Associated Press.

Ізраїль уже кілька тижнів намагається посилити тиск на ХАМАС і спонукати організацію бути більш гнучкою на переговорах про припинення вогню. Наразі відчутного прогресу не спостерігається.

План ЦАХАЛу з окупації Гази витіснить сотні тисяч палестинців до південної частини анклаву, що посилить і без того важку гуманітарну кризу. Головне завдання — не допустити потрапляння гуманітарної допомоги до рук терористів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову заявив, що в Ізраїлю «немає іншого вибору», окрім як продовжувати бойові дії в Газі, і він не припинить війну, не знищивши ХАМАС, не звільнивши заручників і не гарантуючи, що ця територія не становитиме загрози для Ізраїлю.