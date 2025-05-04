В Ізраїлі ракета хуситів влучила поблизу аеропорту Бен-Гуріон (фото)

Наслідки атака / © Associated Press

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В Ізраїлі 4 травня близько 10:00 ранку за місцевим часом балістична ракета, випущена з єменської території, влучила в район поблизу міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона, спричинивши вибух поблизу терміналу №3.

Про це повідомляє Ynet.

Це перший підтверджений випадок, коли ракета, випущена з Ємену, досягла центрального району Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю, одна ракета не була перехоплена та впала між терміналом і селищем Кфар-Хабад.

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Голова ради директорів Управління аеропортів Ізраїлю Пінхас Ідан заявив:

«Це сталося на території, де розташовані стоянки для автобусів і таксі. Було чути вибух, ми бачили хмару чорного диму, усе затряслося. Це диво, що ракета не влучила прямо в будівлю терміналу чи у літаки».

Як повідомляє, vesty.co.il, троє осіб постраждали від вибухової хвилі: чоловік приблизно 50 років і дві жінки віком 54 та 38 років. Їхній стан оцінено як від легкого до середнього ступеня важкості. 64-річний чоловік отримав незначні травми від летючих уламків, а 22-річна дівчина зазнала легких пошкоджень на шляху до укриття. Жінка близько 34 років отримала незначні травми, прямуючи до сховища на заправці біля шосе № 6. Двоє постраждалих потребували медичної допомоги через шоковий стан.

Дата публікації 11:50, 04.05.25 Кількість переглядів 2 В Ізраїлі ракета хуситів влучила поблизу аеропорту Бен-Гуріон

ЦАХАЛ уточнив, що одночасно з атакою на аеропорт хусити запустили ще кілька ракет і безпілотники, одну з яких було успішно перехоплено системою ПРО «Стріла-3». Однак частина снарядів або пройшла повз протиповітряну оборону, або не була виявлена через складну траєкторію польоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нетаньягу заявив, що в Ізраїлю «немає іншого вибору» щодо продовження бойових дій в Газі.