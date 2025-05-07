Электроснабжение

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Владелец Херсонской верфи — Smart Maritime Group (SMG) помогла возобновить электроснабжение жителям Корабельного района Херсона, которые почти два месяца остались без света после массированного российского обстрела в феврале. В результате повреждений три тысячи херсонцев на неопределенный срок остались без электроэнергии.

«Предприятие в Херсоне не работает с начала полномасштабного вторжения. Уже третий год подряд обеспечиваем электроэнергией гражданскую инфраструктуру и жителей жилмассива Корабел, которые являются абонентами Херсоноблэнерго. Именно облэнерго получает тариф за транспортировку электроэнергии и должно присоединиться к удержанию и восстановлению подстанции после обстрелов. Но пока нет такого желания, поэтому уже третий год подряд это наша социальная ответственность — содержать и восстанавливать собственными ресурсами», — отметил генеральный директор SMG Дмитрий Красников.

По его словам, работники верфи завершили сложные ремонтные работы и возобновили электроснабжение на все сложности войны, обстрелы и длительное отсутствие доходов предприятия. Руководитель SMG отметил, что с начала полномасштабной войны группа уже потратила 13 млн грн собственных средств на ремонт и обслуживание энергетической инфраструктуры на потребность Херсона, несмотря на полную остановку основной судостроительной деятельности предприятия. Компания за свой счет поддерживает работу электрических подстанций и сети, чтобы обеспечить базовую поставку электроэнергии в жилой массив Корабельного района.

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Напомним, после обстрелов Херсона 17 февраля исчезло электроснабжение в Корабельном, Центральном и Днепровском районах. 23 апреля российские дроны и артиллерия, по словам руководителя Херсонской ОВ Александра Прокудина, уничтожили энергетический объект, который снабжал город электроэнергией.