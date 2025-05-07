Електропостачання

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Власник Херсонської верфі — Smart Maritime Group (SMG) — допомогла відновити електропостачання жителям Корабельного району Херсона, які майже два місяці залишилися без світла після масованого російського обстрілу у лютому. Внаслідок пошкоджень, три тисячі херсонців на невизначений термін залишились без електроенергії.

«Підприємство в Херсоні не працює з початку повномасштабного вторгнення. Наразі вже третій рік підряд забезпечуємо електроенергією цивільну інфраструктуру та мешканців житлового масиву Корабел, які є абонентами Херсонобленерго. Саме обленерго отримує тариф за транспортування електроенергії і мало б долучитися до утримання та відновлення підстанції після обстрілів. Але поки що не має такого бажання, тому вже третій рік поспіль це є нашою соціальною відповідальністю — утримувати й відновлювати власними ресурсами», — зазначив генеральний директор SMG Дмитро Красніков.

За його словами, працівники верфі завершили складні ремонтні роботи й відновили електропостачання попри всі складнощі війни, обстріли й тривалу відсутність доходів підприємства. Керівник SMG зазначив, що з початку повномасштабної війни група вже витратила 13 млн грн власних коштів у ремонт і обслуговування енергетичної інфраструктури на потребу Херсону — попри повну зупинку основної суднобудівної діяльності підприємства. Компанія за власний рахунок підтримує роботу електричних підстанцій та мережі, щоб забезпечити базове постачання електроенергії до житлового масиву Корабельного району.

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Нагадаємо, після обстрілів Херсону 17 лютого, зникло електропостачання у Корабельному, Центральному та Дніпровському районах. 23 квітня російські дрони та артилерія, за словами керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, знищили енергетичний обʼєкт, який забезпечував місто електроенергією.