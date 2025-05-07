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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
959
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Тривога в Україні

Повітряна тривога 7 травня / © ТСН.ua

У Києві 7 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Сирени також лунають у низці інших областей.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Станом на 7 травня 17:15 повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Київській та м. Києві

  • Чернігівській

  • Сумській

  • Черкаській

  • Кіровоградській

  • Полтавській

  • Харківська

  • Луганська

  • Дніпропетровська

  • Донецька

  • Запорізька

  • АР Крим

Повітряна тривога 7 травня / © скриншот

Повітряна тривога 7 травня / © скриншот

Нагадаємо, в РНБО сказали, що має зрозуміти світ про війну Росії проти України.

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