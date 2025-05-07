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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві 7 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Сирени також лунають у низці інших областей.
Про це стало відомо з мапи тривог.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Станом на 7 травня 17:15 повітряна тривога оголошена в таких областях:
Київській та м. Києві
Чернігівській
Сумській
Черкаській
Кіровоградській
Полтавській
Харківська
Луганська
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
АР Крим
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