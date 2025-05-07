У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога

Повітряна тривога 7 травня / © ТСН.ua

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У Києві 7 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Сирени також лунають у низці інших областей.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

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Станом на 7 травня 17:15 повітряна тривога оголошена в таких областях:

Київській та м. Києві

Чернігівській

Сумській

Черкаській

Кіровоградській

Полтавській

Харківська

Луганська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

АР Крим

Повітряна тривога 7 травня / © скриншот

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