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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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276
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1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога 6 травня

Лунає повітряна тривога 6 травня / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України 6 травня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Київській областях, а також, в АР Крим.

/ © Мапа війни в Україні

© Мапа війни в Україні

Нагадаємо, сили оборони України ліквідували за добу 1430 російських окупантів, а також знищили три танки та понад 60 артсистеми противника.

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