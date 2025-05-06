- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 6 травня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
У Повітряних Силах України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Київській областях, а також, в АР Крим.
Нагадаємо, сили оборони України ліквідували за добу 1430 російських окупантів, а також знищили три танки та понад 60 артсистеми противника.