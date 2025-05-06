Поля навколо Чорнобиля знову можна обробляти, стверджують вчені / © unsplash.com

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Згідно з новим дослідженням, українські сільськогосподарські землі, занедбані після Чорнобильської ядерної катастрофи 1986 року, знову придатні для ведення сільського господарства.

Про це пише Independent.

Після аварії на ЧАЕС більшу частину території північної України визнали надто небезпечною для ведення сільського господарства. Чорнобильська зона відчуження площею 4200 кв. км навколо атомної електростанції досі залишається безлюдною і стала одним з найбільших природних заповідників Європи.

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Але в зоні обов’язкового відселення площею 2000 кв. км, яка ніколи повністю не була занедбана, продовжують жити тисячі людей. За 39 років після катастрофи рівень радіації тут значно знизився через радіоактивний розпад та ерозію поверхневих ґрунтів. Проте сільськогосподарські землі досі офіційно вважаються непридатними й небезпечними. Тепер нове дослідження, опубліковане в журналі Journal of Environmental Radioactivity, підтверджує, що на більшій частині земель можна безпечно вирощувати сільськогосподарські культури.

Дослідники оцінили рівень забруднення близько 100 гектарів землі на Житомирщині та спрогнозували поглинання радіоактивних речовин поширеними культурами, як-от картопля, зернові, кукурудза та соняшник.

Провівши аналіз зразків ґрунту та вимірявши зовнішнє гамма-випромінювання, вони підтвердили, що люди, які оброблятимуть цю землю, отримають дозу опромінення, значно нижчу за допустиму безпечну норму. Крім того, рівень радіації в цьому районі також виявився нижчим за природний радіаційний фон у багатьох куточках планети. Це означає, що тут можна безпечно вирощувати багато сільськогосподарських культур.

«Йдеться не лише про Чорнобиль. Йдеться про застосування науки та доказів для забезпечення захисту людей, водночас стежачи за тим, щоб земля не залишалася даремно занедбаною. Розроблені методи можна застосовувати й до інших радіоактивно забруднених ділянок у всьому світі», — сказав провідний автор дослідження, доктор Джим Сміт з Портсмутського університету.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні помітили рідкісного хижого птаха і пташеня. Без присутності людини природа поступово відвойовує територію від наслідків катастрофи, що призвело до появи сталої популяції червонокнижного орлана-білохвоста.