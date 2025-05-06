Чому Путін не може зупинити війну: Огризко сказав, чим ризикує диктатор

Керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко / © УНІАН

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Закінчення війни в Україні невигідне для Путіна, адже в разі припинення бойових дій він зіткнеться з такими великими внутрішніми проблемами, які навіть не може зараз уявити.

Таку думку висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України та чинний керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі «Еспресо».

«Уявімо собі той момент, коли війна де-факто, але не де-юре припиняється. Ну добре, можна ще певний період часу накачувати ВПК якимись замовленнями, відновлювати дуже багато втраченої техніки і так далі, і так далі. Так, це буде чергова диспропорція в російській економіці. Злетить вчергове інфляція. Тобто весь набір економічних задоволень Путін отримує по повній програмі. Про це вже навіть майже офіційно говорять чиновники з Центрального банку [Росії — ред.]. Але ж питання навіть не в цьому. Якщо Путін зупиняє війну, він ризикує отримати такі внутрішні проблеми, які він собі поки що уявити навіть не може», — зауважив Огризко.

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За словами ексміністра, великі проблеми всередині РФ спричинить, зокрема, повернення до цивільного життя усіх тих найманців, яким вдасться вижити на фронті в Україні. І вони вимагатимуть відповідного забезпечення.

«Йдеться про те, що відбудеться умовна демобілізація хоча б 500–600 тисяч людей — озвірілих бандитів, які повернуться додому і захочуть мати те, що вони мали в цій армії. Щоб їх годували, одягали, платили їм доволі серйозні гроші. І якщо всього цього не буде, почнеться просто дикий карнавал вбивць, ґвалтівників і так далі, і так далі», — пояснив дипломат.

Він вважає, що в окремих регіонах РФ, куди повернеться багато демобілізованих, після закінчення війни буде дестабілізація ситуації.

«І от як тоді діяти тому самому Путіну, коли з одного боку, економіка майже на межі чи валиться, а з другого боку, в самій Росії розвиваються такі внутрішні процеси, які його змушуватимуть триматися двома руками за стілець, щоб його звідти не викинули. Тому для нього продовження війни — це єдиний спосіб більш-менш впевнено почуватися. Так от, хіба він від цього відмовиться? Та за жодні коврижки, аж допоки його до цього не змусять Україна та колективний Захід», — наголосив Володимир Огризко.

Нагадаємо, на думку Віталія Портникова, лише політичний та економічний тиск може примусити російського президента відмовитися від продовження війни проти України та пришвидшити припинення вогню.