Як мити вікна без хімії, щоб не було розводів: 10 підручних засобів

Як мити вікна без хімії, щоб не було розводів: 10 підручних засобів

Серед основних весняних справ особливе місце посідає прибирання оселі, а також миття вікон. Використовувати для цього побутову хімію не завжди хочеться, а тому вам можуть стати у пригоді підручні засоби, які є в кожному домі. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим мити вікна, щоб не було розводів.

Сіль

Вона знадобиться не лише на кухні, адже сіль допомагає швидко мити вікна без розводів, а також очищати брудний посуд. Для приготування домашнього засобу вам знадобиться: склянка води та 2 столові ложки солі. Цією сумішшю потрібно змочити ганчірку та ретельно протерти нею скло. Після цього не забудьте додатково промити його чистою водою.

Оцет

З оцту можна приготувати незамінного помічника для миття вікон. Для цього візьміть 1 склінку теплої води та 50 мл оцтової кислоти. Ретельно перемішайте, перелийте розчин до розпилювача та нанесіть на скло. Протирати вікно можна серветкою або ганчіркою. Окрім того, щоб на вікні не залишиться розводів, оцет також прибере всі масні плями.

Чай

Чим мити вікна, щоб не було розводів: чудово допоможе чай / pixabay.com

Чим мити вікна, щоб не було розводів, якщо під руками немає ніякого спеціального засобу? Вам стане у пригоді звичайний чай. Приготуйте міцний чайний розчин та додайте до нього кілька ложок столового оцту. Нанесіть суміш на скло за допомогою розпилювача, а потім протріть ганчіркою. Не забудьте додатково промити вікно чистою водою.

Засіб для миття посуду

Він чудово дає раду з плямами від сажі, масла, крапель дощу чи комах на склі. Засіб потрібно всього лише нанести на вікно розпилювачем, а потім протерти серветкою насухо.

Крохмаль

Багато хто думає, що крохмаль залишить на склі білі розводи, але це зовсім не так. Завдяки простому розчину ви зможете позбутися товстого шару пилу на вікні. На один літр води потрібно додати 1 столову ложку крохмалю, перемішати, а потім розпилити на скло. Протріть його ганчіркою і залишіть до повного висихання. Після цього важливо сухою серветкою зібрати залишки крохмалю.

Лимонний сік

Як мити вікна, щоб не було розводів: використовуйте лимонний сік / pixabay.com

Лимонний сік можна використовувати замість оцтової кислоти, щоб помити вікна і ще отримати приємний аромат. Для приготування засобу для миття необхідно взяти одну склянку води та додати 50 мл лимонного соку. Потім нанести це все за допомогою розпилювача і витерти насухо ганчіркою. Приємний запах цитрусових буде триматися в оселі ще певний час.

Нашатирний спирт

Чим мити вікна, щоб не було розводів та масних плям? Вам допоможе засіб, який є практично в кожній домашній аптечці - нашатирний спирт. На одну склянку води потрібно додати кілька крапель, перелити розчин до розпилювача і нанести на скло. Після цього просто протріть ганчіркою вікна насухо. Не забудьте відчинити вікна на кілька годин - адже нашатирний спирт має досить їдкий запах.

Перманганат калію (марганцівка)

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Для приготування домашнього засобу для миття вікон потрібно взяти склянку води та додати кілька крапель марганцівки, щоб рідина стала блідо-рожевого кольору. Наносити розчин найкраще за допомогою пульверизатора. Після цього потрібно протерти серветкою.

Газетний папір

Ще наші бабусі використовували газети, щоб мити вікна без розводів. Якщо на склі є забруднення, їх потрібно спочатку протерти мильним розчином або будь-яким іншим засобом. Потім зім'яти газетний папір та протерти скло до бездоганного блиску.

Серветка з мікрофібри

Якщо на вікнах є лише незначні забруднення, впоратися із завданням допоможе звичайна серветка з мікрофібри. Тут навіть не треба думати, чим мити вікна, щоб не було розводів. Просто змочіть серветку у воді та ретельно протріть скло.