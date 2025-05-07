В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Воздушная тревога 7 мая / © ТСН.ua

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В Киеве 7 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Сирены также раздаются в ряде других областей.

Об этом стало известно с карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении Воздушных сил.

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По состоянию на 7 мая 17:15 воздушная тревога объявлена в таких областях:

Киевской и г. Киеве

Черниговской

Сумской

Черкасской

Кировоградской

Полтавской

Харьковской

Луганская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

АР Крым

Воздушная тревога 7 мая

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