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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Тревога в Украине

Воздушная тревога 7 мая / © ТСН.ua

В Киеве 7 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Сирены также раздаются в ряде других областей.

Об этом стало известно с карты тревог.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении Воздушных сил.

По состоянию на 7 мая 17:15 воздушная тревога объявлена в таких областях:

  • Киевской и г. Киеве

  • Черниговской

  • Сумской

  • Черкасской

  • Кировоградской

  • Полтавской

  • Харьковской

  • Луганская

  • Днепропетровская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • АР Крым

Воздушная тревога 7 мая

Воздушная тревога 7 мая

Напомним, в СНБО сказали, что должен понять мир о войне России против Украины.

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