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- Украина
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В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве 7 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Сирены также раздаются в ряде других областей.
Об этом стало известно с карты тревог.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении Воздушных сил.
По состоянию на 7 мая 17:15 воздушная тревога объявлена в таких областях:
Киевской и г. Киеве
Черниговской
Сумской
Черкасской
Кировоградской
Полтавской
Харьковской
Луганская
Днепропетровская
Донецкая
Запорожская
АР Крым
Напомним, в СНБО сказали, что должен понять мир о войне России против Украины.