По каким целям будут бить ВСУ 9 мая: аналитик назвал приоритеты

9 мая ВСУ, вероятно, будут бить по российским целям, которые остались без защиты из-за парада в Москве / © ТСН.ua

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В Кремле пытаются запугать Украину возможными ударами баллистикой, а именно «Орешником», чтобы ВСУ не атаковали Красную площадь в Москве во время проведения парада 9 мая.

Такое мнение высказал военный аналитик Иван Ступак в эфире «Киев24».

Скорее всего, в Кремле не верят, что Украина согласится на очередное трехдневное «перемирие», предложенное Путиным. Поэтому российские медиа распространили информацию, что кремлевский диктатор поручил военному командованию РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности по Украине.

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«Куда угодно, но только не по Москве. Я думаю, это основной лейтмотив и этим нас пугают, чтобы Украина перестала бить по этим локациям. Но будем откровенными, Украина точно не будет атаковать Красную площадь, точно не будет атаковать находящихся там военных преступников, ведь они там будут вперемешку с гражданскими и с лидерами иностранных государств», — подчеркнул Ступак.

Он добавил, что, несмотря на любые симпатии или антипатии к тем иностранным политикам, которые приедут в Москву на путинский парад, ни одному из них Украина не желает смерти или ранения, так как ни одного из них не считает своим врагом и не ведет войну ни с одной из стран, кроме России.

«Я убежден, что Украина атаковать [Красную площадь — ред.] не будет», — заверил аналитик.

По словам Ивана Ступака, 9 мая украинские военные сфокусируются на стратегических российских объектах, которые Россия оставила без защиты, стянув на парад в Москву много военной техники, в том числе ПВО.

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Напомним, по мнению аналитика Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, угрозы Москвы ударить «Орешником» по Киеву имеют, прежде всего, политический подтекст. Кремль боится срыва парада в Москве и отмены визита Си Цзиньпина.