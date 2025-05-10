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Евросоюз может увеличить военную помощь для Украины
Сейчас в ЕС активно обсуждают, как усилить поддержку Украины.
Евросоюз может нарастить объемы военной помощи Украине, если Соединенные Штаты откажутся продолжать поставки вооружения.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии Общественному.
По его словам, сейчас в ЕС активно обсуждают, как усилить поддержку, и один из вариантов — закупка вооружения непосредственно у украинских производителей.
«Украинское оружие — это современная техника высокого качества, которая при этом в среднем стоит вдвое дешевле. Поэтому за те же средства мы можем приобрести вдвое больше», — отметил Кубилюс.
Также Евросоюз работает над созданием нового финансового инструмента для усиления обороноспособности — как собственного, так и украинского. Речь идет о так называемых SAFE-кредитах — долгосрочных, выгодных займах, подкрепленных бюджетом ЕС.
«Эти ресурсы могут быть использованы и в поддержку Украины», — добавил еврокомиссар.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи, который Германия передала Украине в начале мая, содержит ракеты для ПВО, десятки единиц бронетехники, оборудование для разминирования, дроны и другое вооружение.
Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что было бы лучше, если партнеры Украины сохраняют «стратегическую неопределенность» и не афишировали, какое оружие и в каком количестве они отправляют Киеву.