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ТСН в социальных сетях

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Категория
Оружие
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Евросоюз может увеличить военную помощь для Украины

Сейчас в ЕС активно обсуждают, как усилить поддержку Украины.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Евросоюз может увеличить помощь Украине

Евросоюз может увеличить помощь Украине / © Associated Press

Евросоюз может нарастить объемы военной помощи Украине, если Соединенные Штаты откажутся продолжать поставки вооружения.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии Общественному.

По его словам, сейчас в ЕС активно обсуждают, как усилить поддержку, и один из вариантов — закупка вооружения непосредственно у украинских производителей.

«Украинское оружие — это современная техника высокого качества, которая при этом в среднем стоит вдвое дешевле. Поэтому за те же средства мы можем приобрести вдвое больше», — отметил Кубилюс.

Также Евросоюз работает над созданием нового финансового инструмента для усиления обороноспособности — как собственного, так и украинского. Речь идет о так называемых SAFE-кредитах — долгосрочных, выгодных займах, подкрепленных бюджетом ЕС.

«Эти ресурсы могут быть использованы и в поддержку Украины», — добавил еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи, который Германия передала Украине в начале мая, содержит ракеты для ПВО, десятки единиц бронетехники, оборудование для разминирования, дроны и другое вооружение.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что было бы лучше, если партнеры Украины сохраняют «стратегическую неопределенность» и не афишировали, какое оружие и в каком количестве они отправляют Киеву.

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