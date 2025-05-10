Пакистан оголосив про проведення військової операції проти Індії

Прапор Пакистану / © Associated Press

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У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок військової операції у відповідь на атаки Індії по його авіабазах.

Про це повідомляє CNN.

«Пакистан дає відповідь!» — заявили в армії, назвавши операцію «Буньян уль-Марсус» — у перекладі з арабської «непорушна стіна».

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За даними Ісламабада, Індія раніше вдарила по трьох ключових військових об’єктах, зокрема поблизу столиці. Частину ракет вдалося перехопити, а ті, що долетіли, серйозних пошкоджень не спричинили, повідомив речник армії генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі.

У відповідь Пакистан тимчасово закрив повітряний простір для всіх цивільних рейсів. Заборона діє з 03:15 за місцевим часом і триватиме щонайменше до полудня 10 травня.

Раніше повідомлялося, що Індійські сили завдали удару по військово-повітряній базі Нур-Хан у місті Равалпінді, що в Пакистані.

Ми раніше інформували, що Індія та Пакистан використовують в останньому конфлікті дрони, що може свідчити про засвоєння уроків війни в Україні.

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