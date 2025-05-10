Мобілізація в Україні

Облікові документи у чоловіків перевіряють і в поліцейських відділках / © ТСН

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В Україні офіційно роз’яснили, чи можуть бути перевірені військово-облікові документи в рамках мобілізації у чоловіків віком від 18 до 60 років не тільки на вулицях та громадських місцях.

Останнім часом в соцмережах з’явилась низка дописів окремих адвокатів та громадян про те, що поліція начебто перевіряла військово-облікові документи навіть у тих чоловіків, які звернулись до поліцейських відділків у якості постраждалих, тобто коли чоловік прийшов писати заяву про скоєний відносно нього або рідних злочин.

ТСН.ua направив до Національної поліції інформаційний запит, у якому запитав керівництво Нацполіції про те, чи дійсно працівники поліції перевіряють такі документи у осіб, які прийшли написати заяву.

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Нацполіція роз’яснила ситуацію, яка склалась в умовах воєнного стану.

«Пунктом 1 частини першої статті 31 закону (про Національну поліцію — Ред.) передбачено, що поліція, з-поміж інших, може застосовувати такий превентивний захід як перевірка документів особи», — повідомив у відповіді для ТСН.ua перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський.

Відповідь Нацполіції щодо того, чи можуть перевірити облікові документи у чоловіків, які звернулись до правоохоронців

Друга сторінка відповіді Нацполіції

Третя сторінка відповіді Нацполіції

Та продовжив: «Відповідно до частини другої статті 32 закону у період дії воєнного стану та/або під час мобілізації (крім цільової) поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах».

Крім того, у відповіді Нацполіції зазначається, що керівники територіальних органів (підрозділів) поліції «організовують за зверненням ТЦК та СП, органів СБУ або розвідувальних органів України адміністративне затримання та доставлення органами (підрозділами) поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адмінпорушення. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК та СП або органів СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів».

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Раніше повідомлялось про те, що нові скандали з ТЦК викликали резонанс у суспільстві.

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