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Макрон з низкою європейських лідерів їде до України
Візит матиме символічне та політичне значення на тлі триваючої агресії Росії проти України.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про свій візит до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).
«На шляху до Києва. Для України, для Європи», — йдеться у повідомленні.
Разом із Макроном до України їдуть і ключові лідери Європи. З опублікованого фото видно, що його супроводжують:
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,
прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Очікується, що візит матиме символічне та політичне значення на тлі триваючої агресії Росії проти України.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував участь іноземних лідерів у параді 9 травня в Москві, назвавши це ганьбою.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з труднощами в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії.