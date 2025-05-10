Макрон з низкою європейських лідерів їде до України

Мерц, Туск, Стармер та Макрон / © Twitter

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про свій візит до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

«На шляху до Києва. Для України, для Європи», — йдеться у повідомленні.

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Разом із Макроном до України їдуть і ключові лідери Європи. З опублікованого фото видно, що його супроводжують:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Очікується, що візит матиме символічне та політичне значення на тлі триваючої агресії Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував участь іноземних лідерів у параді 9 травня в Москві, назвавши це ганьбою.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з труднощами в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії.

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