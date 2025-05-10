ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
910
Час на прочитання
1 хв

Макрон з низкою європейських лідерів їде до України

Візит матиме символічне та політичне значення на тлі триваючої агресії Росії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мерц, Туск, Стармер та Макрон

Мерц, Туск, Стармер та Макрон / © Twitter

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про свій візит до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

«На шляху до Києва. Для України, для Європи», — йдеться у повідомленні.

Разом із Макроном до України їдуть і ключові лідери Європи. З опублікованого фото видно, що його супроводжують:

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

  • прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

  • прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Очікується, що візит матиме символічне та політичне значення на тлі триваючої агресії Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував участь іноземних лідерів у параді 9 травня в Москві, назвавши це ганьбою.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з труднощами в організації візиту до Москви на 9 травня через заборону прольоту над країнами Балтії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie