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Іран не планує отримати ядерну зброю — Віткофф
Сполучені Штати не заперечують проти цивільної ядерної програми Ірану.
Іран запевнив Сполучені Штати, що не має наміру розробляти ядерну зброю.
Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Breitbart News.
«Ми чітко окреслили свою позицію: Іран не може мати ядерну бомбу. У відповідь вони запевнили нас, що й не прагнуть її отримати», — сказав він.
За словами Віткоффа, у рамках діалогу він готовий повірити в щирість іранських намірів, але це має супроводжуватися конкретними кроками — насамперед, демонтажем інфраструктури для збагачення урану.
Він підкреслив, що Іран не повинен володіти центрифугами, а вже збагачене паливо має бути вивезене у безпечне місце. При цьому, Сполучені Штати не заперечують проти цивільної ядерної програми Ірану — у межах виключно мирного використання.
«У них уже є цивільний ядерний реактор у Бушері, де немає центрифуг і жодної можливості збагачувати уран. Це приклад того, як має функціонувати їхня атомна програма», — пояснив спецпредставник.
Віткофф додав, що Іран цілком може розвивати атомну енергетику для виробництва електроенергії, якщо справді вірить у її мирне призначення. Але, за його словами, збагачення урану на території Ірану — це «червона лінія» для США, і на такі ризики вони не готові погоджуватись.
Раніше повідомлялося, що на Капітолійському пагорбі, де засідає Конгрес США, продемонстрували дрон іранського виробництва, як доказ агресивного впливу Ірану.
Ми раніше інформували, що Іран і Сполучені Штати планують знову зустрітися наступного тижня щодо ядерної програми Тегерана, яка швидко розвивається.