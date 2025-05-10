Стів Віткофф / © Getty Images

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Іран запевнив Сполучені Штати, що не має наміру розробляти ядерну зброю.

Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Breitbart News.

«Ми чітко окреслили свою позицію: Іран не може мати ядерну бомбу. У відповідь вони запевнили нас, що й не прагнуть її отримати», — сказав він.

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За словами Віткоффа, у рамках діалогу він готовий повірити в щирість іранських намірів, але це має супроводжуватися конкретними кроками — насамперед, демонтажем інфраструктури для збагачення урану.

Він підкреслив, що Іран не повинен володіти центрифугами, а вже збагачене паливо має бути вивезене у безпечне місце. При цьому, Сполучені Штати не заперечують проти цивільної ядерної програми Ірану — у межах виключно мирного використання.

«У них уже є цивільний ядерний реактор у Бушері, де немає центрифуг і жодної можливості збагачувати уран. Це приклад того, як має функціонувати їхня атомна програма», — пояснив спецпредставник.

Віткофф додав, що Іран цілком може розвивати атомну енергетику для виробництва електроенергії, якщо справді вірить у її мирне призначення. Але, за його словами, збагачення урану на території Ірану — це «червона лінія» для США, і на такі ризики вони не готові погоджуватись.

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Раніше повідомлялося, що на Капітолійському пагорбі, де засідає Конгрес США, продемонстрували дрон іранського виробництва, як доказ агресивного впливу Ірану.

Ми раніше інформували, що Іран і Сполучені Штати планують знову зустрітися наступного тижня щодо ядерної програми Тегерана, яка швидко розвивається.