Макрон заявив, що Путін прагне продовжувати війну проти України

Макрон про Путіна / © скриншот з відео

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив російського лідера Володимира Путіна в імперіалізмі та історичному ревізіонізмі, коментуючи його заяви щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Le Monde.

«Путін — на боці війни, а не миру. Ті, хто досі вважає, що він прагне миру, помиляються», — заявив Макрон.

Реклама

Він підтвердив прагнення Парижа сприяти встановленню міцного та тривалого миру в Україні.

Французький президент також розкритикував наратив Кремля про «боротьбу з нацизмом», яким Путін намагається виправдати вторгнення в Україну. Макрон назвав це «історичним ревізіонізмом і глибокою помилкою».

«Путінізм — це імперіалізм, що живиться територіальною експансією, підривом міжнародного порядку і загрозами визнаним кордонам», — наголосив глава французької держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до важливої зустрічі з лідерами коаліції Великого Союзу.

Реклама

Ми раніше інформували, що президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.