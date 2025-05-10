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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Макрон заявив, що Путін прагне продовжувати війну проти України

Макрон розкритикував наратив Кремля про «боротьбу з нацизмом», яким Путін намагається виправдати вторгнення в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Макрон про Путіна

Макрон про Путіна / © скриншот з відео

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив російського лідера Володимира Путіна в імперіалізмі та історичному ревізіонізмі, коментуючи його заяви щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Le Monde.

«Путін — на боці війни, а не миру. Ті, хто досі вважає, що він прагне миру, помиляються», — заявив Макрон.

Він підтвердив прагнення Парижа сприяти встановленню міцного та тривалого миру в Україні.

Французький президент також розкритикував наратив Кремля про «боротьбу з нацизмом», яким Путін намагається виправдати вторгнення в Україну. Макрон назвав це «історичним ревізіонізмом і глибокою помилкою».

«Путінізм — це імперіалізм, що живиться територіальною експансією, підривом міжнародного порядку і загрозами визнаним кордонам», — наголосив глава французької держави.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до важливої зустрічі з лідерами коаліції Великого Союзу.

Ми раніше інформували, що президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

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