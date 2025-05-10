Макрон заявил, что Путин стремится продолжать войну против Украины

Макрон о Путине / © скриншот с видео

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Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил российского лидера Владимира Путина в империализме и историческом ревизионизме, комментируя его заявления по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает Le Monde .

«Путин – на стороне войны, а не мира. Те, кто до сих пор считает, что он стремится к миру, ошибаются», — заявил Макрон.

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Он подтвердил стремление Парижа содействовать установлению крепкого и продолжительного мира в Украине.

Французский президент также раскритиковал нарратив Кремля о «борьбе с нацизмом», которым Путин пытается оправдать вторжение в Украину. Макрон назвал это «историческим ревизионизмом и глубокой ошибкой».

"Путинизм - это империализм, питающийся территориальной экспансией, подрывом международного порядка и угрозами признанным границам", - подчеркнул глава французского государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящейся к важной встрече с лидерами коалиции Большого Союза .

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Мы ранее информировали, что президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом .