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Радник Трампа пояснив, навіщо постійно літає до Путіна
Спецпосланець США переконаний, що без переговорів із Путіним припинити війну в Україні не вийде.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що без діалогу із президентом РФ Володимиром Путіним неможливо зупинити війну в Україні.
Таку заяву він зробив в інтерв’ю Breitbart News, відповідаючи на критику щодо його зустрічей з очільником Кремля.
Віткофф зауважив, що на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним не було сторонніх людей.
«Чи варто було мені сказати Володимиру Путіну: «Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами жодних відносин?» Байден не розмовляв з ним три з половиною роки. в мене була можливість встановити контакт із президентом Путіним», — зазначив Віткофф.
Спецпосланець Трампа зауважив, що очільник Кремля «є головною дійовою особою в цьому конфлікті».
«Якщо ми не будемо з ним говорити, як ми взагалі розраховуємо прийти до якогось рішення? Це навіть неможливо», — заявив спецпосланець.
Віткофф вважає ідею не розмовляти із Путіним абсурдною.
«Ідея про те, що ми не повинні з ним розмовляти, є абсурдною, або що я повинен розмовляти з ним і обумовлювати ці переговори можливістю привести туди перекладача чи інших людей. Мені там ніхто не був потрібен», — сказав політик.
Раніше колишній посол США в Москві Майкл Макфол запропонував замінити Віткоффа через відсутність результатів у перемовинах про перемир’я в Україні.
Окрім того, у Білому домі стурбовані, що спецпосланець Трампа веде переговори з Путіним без залучення дипломатів і радників.
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