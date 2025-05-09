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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Радник Трампа пояснив, навіщо постійно літає до Путіна

Спецпосланець США переконаний, що без переговорів із Путіним припинити війну в Україні не вийде.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Спецпосланець США Стів Віткофф

Спецпосланець США Стів Віткофф / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що без діалогу із президентом РФ Володимиром Путіним неможливо зупинити війну в Україні.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю Breitbart News, відповідаючи на критику щодо його зустрічей з очільником Кремля.

Віткофф зауважив, що на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним не було сторонніх людей.

«Чи варто було мені сказати Володимиру Путіну: «Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами жодних відносин?» Байден не розмовляв з ним три з половиною роки. в мене була можливість встановити контакт із президентом Путіним», — зазначив Віткофф.

Спецпосланець Трампа зауважив, що очільник Кремля «є головною дійовою особою в цьому конфлікті».

«Якщо ми не будемо з ним говорити, як ми взагалі розраховуємо прийти до якогось рішення? Це навіть неможливо», — заявив спецпосланець.

Віткофф вважає ідею не розмовляти із Путіним абсурдною.

«Ідея про те, що ми не повинні з ним розмовляти, є абсурдною, або що я повинен розмовляти з ним і обумовлювати ці переговори можливістю привести туди перекладача чи інших людей. Мені там ніхто не був потрібен», — сказав політик.

Раніше колишній посол США в Москві Майкл Макфол запропонував замінити Віткоффа через відсутність результатів у перемовинах про перемир’я в Україні.

Окрім того, у Білому домі стурбовані, що спецпосланець Трампа веде переговори з Путіним без залучення дипломатів і радників.

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