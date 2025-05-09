Посольство США попередило про можливу повітряну атаку: що відомо

Загроза нового повітряного удару РФ / © ТСН.ua

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Посольство США в Києві отримало інформацію про загрозу повітряної атаки, яка може статися протягом наступних кількох днів.

Про це передає пресслужба дипломатичної установи.

У повідомленні сказано, що посольство США в Києві «отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів».

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Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Києві деякі виші перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня через високу загрозу ударів.