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Посольство США попередило про можливу повітряну атаку: що відомо
Посольство США в Києві попереджає про ймовірну масштабну повітряну атаку з боку РФ найближчими днями.
Посольство США в Києві отримало інформацію про загрозу повітряної атаки, яка може статися протягом наступних кількох днів.
Про це передає пресслужба дипломатичної установи.
У повідомленні сказано, що посольство США в Києві «отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів».
Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Києві деякі виші перейшли на дистанційне навчання 8-9 травня через високу загрозу ударів.