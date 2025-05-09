Коли відбудуться зустрічі з лідерами "‎коаліції охочих": Зеленський назвав дату

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до важливої зустрічі з лідерами коаліції Великого Союзу (мається на увазі можлива нова міжнародна ініціатива з безпеки).

Про це він сказав у своїй промові на саміті Об’єднаних експедиційних сил Європи (JEF).

«Ми також готуємося до зустрічі в Україні з лідерами Коаліції Великого Союзу. Попереду серйозна робота. Ми потребуємо цієї коаліції», — зазначив президент.

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За словами Зеленського, така коаліція має гарантувати безпеку для України й усієї Європи: «Ми потрібні для того, щоб вона стала можливою. Щоб вона гарантувала безпеку так, як ми всі цього прагнемо».

Президент також висловив упевненість, що «Європа залишиться єдиною в цьому співробітництві» й наголосив, що спільна робота сприятиме збереженню вже досягнутого рівня безпеки. Завтра, за словами Зеленського, у Києві мають відбутися відповідні зустрічі на високому рівні.

Коаліція охочих: що це таке

Коаліція охочих — це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією. Ініціатива була представлена 2 березня 2025 року за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні. Основною метою нового альянсу є консолідація європейських зусиль на тлі політичної нестабільності у США, а також формування міцної основи для майбутнього мирного врегулювання конфлікту.

Коаліція охочих покликана забезпечити довгострокову і стабільну підтримку Києва — як військову, так і політичну. Це, за словами британського прем’єра, стане «принциповим кроком до зміцнення європейської безпеки та міжнародного правопорядку».

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Проте, за інформацією видання Bloomberg, робота «коаліції охочих» ризикує зупинитись. Причиною є відсутність чітких гарантій безпеки з боку США.