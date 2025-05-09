ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

На Закарпатті зупинили продаж унікального кельтського скарбу XII століття

На Закарпатті викрили спробу продажу унікальних бронзових сокир-кельтів XII-IX ст. до н.е. Артефакти вже передають до музею.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку

На Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку / © Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку — чотири бронзові сокири-кельти, які перебували у стародавньому глиняному горщику.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Артефакти вилучили у мешканця обласного центру. Наразі проти нього порушено справу за незаконне привласнення старожитностей (ч. 1 ст. 193 КК України).

Протиправну діяльність припинено завдяки представникам Національного музею історії України. Вони виявили оголошення про продаж знахідки на інтернет-аукціоні.

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Попередньо відомо, що це скарб культури Ґава-Голігради (XII-IX ст. до н.е.). Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частини Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е.

Більшої цінності знайденому скарбу додає те, що його знайшли у керамічній посудині.

Поліція знайшла продавця та вилучила у нього знахідку.

За оперативними даними, чоловік знайшов ці речі біля Ужгорода на місці стародавнього поселення, де заборонено проводити розкопки. Під час обшуку у нього також знайшли старовинні монети та проросійські символи. Через це відкрили ще одну справу — за можливе виправдовування агресії Росії (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Старовинні монети / © Закарпатська обласна прокуратура

Старовинні монети / © Закарпатська обласна прокуратура

Зараз артефакти готують до передавання в музей для подальшого дослідження. Поліція з’ясовує всі обставини цієї справи.

Раніше ми писали про те, що у пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду зі скарбами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie