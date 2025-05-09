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На Закарпатті зупинили продаж унікального кельтського скарбу XII століття
На Закарпатті викрили спробу продажу унікальних бронзових сокир-кельтів XII-IX ст. до н.е. Артефакти вже передають до музею.
На Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку — чотири бронзові сокири-кельти, які перебували у стародавньому глиняному горщику.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Артефакти вилучили у мешканця обласного центру. Наразі проти нього порушено справу за незаконне привласнення старожитностей (ч. 1 ст. 193 КК України).
Протиправну діяльність припинено завдяки представникам Національного музею історії України. Вони виявили оголошення про продаж знахідки на інтернет-аукціоні.
Попередньо відомо, що це скарб культури Ґава-Голігради (XII-IX ст. до н.е.). Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частини Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е.
Більшої цінності знайденому скарбу додає те, що його знайшли у керамічній посудині.
Поліція знайшла продавця та вилучила у нього знахідку.
За оперативними даними, чоловік знайшов ці речі біля Ужгорода на місці стародавнього поселення, де заборонено проводити розкопки. Під час обшуку у нього також знайшли старовинні монети та проросійські символи. Через це відкрили ще одну справу — за можливе виправдовування агресії Росії (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Зараз артефакти готують до передавання в музей для подальшого дослідження. Поліція з’ясовує всі обставини цієї справи.
Раніше ми писали про те, що у пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду зі скарбами.
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