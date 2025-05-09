На Закарпатті зупинили продаж унікального кельтського скарбу XII століття

На Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку / © Закарпатська обласна прокуратура

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На Закарпатті чоловік намагався продати унікальну знахідку — чотири бронзові сокири-кельти, які перебували у стародавньому глиняному горщику.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Артефакти вилучили у мешканця обласного центру. Наразі проти нього порушено справу за незаконне привласнення старожитностей (ч. 1 ст. 193 КК України).

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Протиправну діяльність припинено завдяки представникам Національного музею історії України. Вони виявили оголошення про продаж знахідки на інтернет-аукціоні.

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Кельтський скарб / © Закарпатська обласна прокуратура

Попередньо відомо, що це скарб культури Ґава-Голігради (XII-IX ст. до н.е.). Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частини Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е.

Більшої цінності знайденому скарбу додає те, що його знайшли у керамічній посудині.

Поліція знайшла продавця та вилучила у нього знахідку.

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За оперативними даними, чоловік знайшов ці речі біля Ужгорода на місці стародавнього поселення, де заборонено проводити розкопки. Під час обшуку у нього також знайшли старовинні монети та проросійські символи. Через це відкрили ще одну справу — за можливе виправдовування агресії Росії (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Старовинні монети / © Закарпатська обласна прокуратура

Зараз артефакти готують до передавання в музей для подальшого дослідження. Поліція з’ясовує всі обставини цієї справи.

Раніше ми писали про те, що у пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду зі скарбами.

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